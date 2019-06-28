В храме Сергия Радонежского в Черняховске завершается роспись стен

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-28T12:20:33+03:00

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В храме преподобного Сергия Радонежского в Черняховске закончен один из этапов росписи стен. Как сообщает пресс-служба Черняховской епархии, большая часть работ позади.

Своды и стены украсили ликами святых апостолов, пророков, учеников преподобного Сергия. На колоннах изображены лики святых покровителей тех, кто приходит сюда молиться.

Расписывать храм начали художники из Белоруссии менее года назад. Сообщается, что храм не так давно «вырос на пустыре» и «стал вторым домом» для прихожан.

ИСТОЧНИК KP.RU