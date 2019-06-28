На улице Уральской в Калининграде маршрутка врезалась в «скорую помощь»
Фото: Алена ТитоваФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В пятницу утром на улице Уральской в Калининграде произошло ДТП с автомобилей «скорой помощи». Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла на перекрестке с улицей Озерова. В карету «скорой сзади врезалось маршрутное такси.
На место происшествия прибыла вторая машина «скорой», медики оказали помощь пожилой женщине.
ИСТОЧНИК KP.RU