На улице Уральской в Калининграде маршрутка врезалась в «скорую помощь»

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-28T12:21:43+03:00

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В пятницу утром на улице Уральской в Калининграде произошло ДТП с автомобилей «скорой помощи». Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла на перекрестке с улицей Озерова. В карету «скорой сзади врезалось маршрутное такси.

На место происшествия прибыла вторая машина «скорой», медики оказали помощь пожилой женщине.

ИСТОЧНИК KP.RU