В Калининграде закроют сквозное движение в районе областной библиотеки
.Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде в конце июня будет ограничено движение в районе областной научной библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С 29 июня по 15 ноября будет закрыто сквозное движение транспорта по ул. Ушинского и внутриквартальному проезду между сквером Энергетиков и домами № 1-9 по проспекту Мира.
Ограничения вводятся для проведения работ по ремонту фасада здания библиотеки.
ИСТОЧНИК KP.RU