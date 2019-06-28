2019-06-28T12:25:43+03:00
Общество

В Калининграде закроют сквозное движение в районе областной библиотеки

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде в конце июня будет ограничено движение в районе областной научной библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 29 июня по 15 ноября будет закрыто сквозное движение транспорта по ул. Ушинского и внутриквартальному проезду между сквером Энергетиков и домами № 1-9 по проспекту Мира.

Ограничения вводятся для проведения работ по ремонту фасада здания библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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