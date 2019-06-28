Елена Дятлова – о пробках с моря: Калининградцам придется потерпеть

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-28T12:37:02+03:00

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В Калининграде продолжается реконструкция дороги и строительство развязки в конце улицы Невского.

Из-за работ, которые ведутся постоянно, собираются большие пробки из автомобилей, особенно в тех случаях, когда горожане едут на море или с него.

- Терпеть придется до конца года, это официальный срок завершения контракта, - сказала на встрече с журналистами министр развития инфраструктуры региона Елена Дятлова. - Мы сегодня делаем все, чтобы уменьшить количество пробок и уменьшить время ожидания и проезда по реконструируемой части. Подрядная организация ЗАО «ВАД» работает круглосуточно, у нас нет простоев, - говорит министр. – Прошу всех калининградцев потерпеть, потому что невозможно сделать реконструкцию и сложные развязки, не ограничивая движение.

Елена Дятлова напомнила, что доехать до моря можно и по другим дорогам.

- Через старую зеленоградскую трассу. Есть дорога, которая ведет в Светлогорск через Переславское. Можно доехать до Гурьевска, дальше пойти на дорогу через Звеньевое, Георгиевское, сделать левый поворот на поселок Матросово и выехать на Приморское кольцо, - сказала Елена Дятлова.

Она отметила, что придется еще раз менять схему движения, когда нужно будет делать разбор путепровода.

- В июле, на две недели, у нас будет сложный период, когда мы еще раз, по-другому перепустим движение на этой развязке. Уже после этого будет легче и мы сможем открыть прямой ход. По-другому сделать невозможно, - заключила Елена Дятлова.

ИСТОЧНИК KP.RU