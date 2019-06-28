В Калининградской области ввели штрафы за продажу вейпов и электронных сигарет подросткам

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-28T13:16:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 28 июня, Облдума в окончательном чтении утвердила поправки в региональный Административный кодекс, устанавливающие ответственность за продажу вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно поправкам, за продажу подросткам вейпов, электронных сигарет и жидкостей для них предусмотрены штрафы: на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей , на юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей.

Составлять протоколы на нарушителей будут сотрудники министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области, рассматривать – мировые судьи

ИСТОЧНИК KP.RU