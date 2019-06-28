В Калининграде на предпринимательницу завели уголовное дело за дачу взятки полицейскому
В Калининграде на индивидуального предпринимателя завели уголовное дело за дачу взятку полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.
По версии следствия, женщину уличили в торговле алкоголем без лицензии. Чтобы избежать наказания, она передала инспектору группы по исполнению административного законодательства ОМВД России по Ленинградскому району 30 тысяч рублей.
- Инспектор от получения взятки отказалась. Непосредственно после передачи взятки женщина был задержана сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе СК.
Сейчас по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд криминалистических судебных экспертиз.
ИСТОЧНИК KP.RU