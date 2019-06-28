В ДТП с машиной «скорой» в Калининграде пострадали три человека
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В Калининграде в ДТП с участием машины «скорой помощи» пострадало три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в 9610 на улице Уральской. Там в карету «скорой» сзади врезалась маршрутка. По словам водителя маршрутки, он «не заметил скорую».
На место ДТП прибыли инспекторы ГИБДД и скорая медицинская помощь. За медицинской помощью обратилась пассажирка маршрутки, а также пассажирка «скорой», которую везли в больницу, и медик.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU