2019-06-28T13:45:12+03:00
Происшествия

В ДТП с машиной «скорой» в Калининграде пострадали три человека

Виктор Сергеев
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В Калининграде в ДТП с участием машины «скорой помощи» пострадало три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в 9610 на улице Уральской. Там в карету «скорой» сзади врезалась маршрутка. По словам водителя маршрутки, он «не заметил скорую».

На место ДТП прибыли инспекторы ГИБДД и скорая медицинская помощь. За медицинской помощью обратилась пассажирка маршрутки, а также пассажирка «скорой», которую везли в больницу, и медик.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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