В Калининграде на экс-начальника отдела судебных приставов завели уголовное дело за мошенничество

СЕГОДНЯ 14:21 2019-06-28T14:23:33+03:00

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В Калининграде на уже бывшего начальника отдела судебных приставов завели уголовное дело за крупное мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

В начале ноября 2018 года высокопоставленный пристав приказал своей подчиненной возбудить производство по поддельному судебному приказу о взыскании с калининградской компании задолженности по зарплате. Пристав-исполнитель зарегистрировала судебный приказ и возбудила производство, после чего вынесла постановление о взыскании денег со счета компании.

- Путем обмана, начальник лично забрал постановление о взыскании денег со счета ООО в размере 136 тыс. 884 рублей и передал его для исполнения в калининградский филиал банка для взыскания задолженности по зарплате с должника, после чего деньги были взысканы, - сообщили в пресс-службе Управления судебных приставов.

В ведомстве отметили, что после хищения денег пристав уволился по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU