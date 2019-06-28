2019-06-28T15:09:40+03:00
Общество

Приставил нож и забрал деньги: В Калининграде совершено разбойное нападение на магазин

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Вечером в продуктовый магазин на улице Нарвской зашел вооруженный ножом мужчины и потребовал отдать ему деньги. Получив отказ, он нож к кассиру, вырвал деньги из кассы и выбежал из магазина.

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции составили ориентировку и направили ее всем нарядам. Вскоре злоумышленника задержали, им оказался ранее судимый 32-летний житель Багратионовского района.

На него заели уголовное дело по статье «Разбой», а это до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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