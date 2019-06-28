Приставил нож и забрал деньги: В Калининграде совершено разбойное нападение на магазин
В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Вечером в продуктовый магазин на улице Нарвской зашел вооруженный ножом мужчины и потребовал отдать ему деньги. Получив отказ, он нож к кассиру, вырвал деньги из кассы и выбежал из магазина.
Прибывшие на место преступления сотрудники полиции составили ориентировку и направили ее всем нарядам. Вскоре злоумышленника задержали, им оказался ранее судимый 32-летний житель Багратионовского района.
На него заели уголовное дело по статье «Разбой», а это до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU