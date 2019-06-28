2019-06-28T15:30:36+03:00
Общество

Калининградец расплачивался за бензин и продукты картой умершей сожительницы

Виктор Сергеев
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В Нестеровском районе осудили мужчину за кражу денег с банковской карты умершей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В июне прошлого года мужчина нашел среди личных вещей своей умершей сожительницы ее банковскую карту. «Не пропадать же добру», подумал горожанин, к тому же, знающий пин-код, и стал активно расплачиваться картой: за бензин на АЗС, в других магазинах, а также снял немного наличности в банкомате. Всего он потратил порядка 35 тысяч рублей

На суде он согласился с обвинением в краже и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Его признали виновным в краже и приговорили к 220 часам обязательных работ. Впрочем, деньги наследникам умершей ему все равно придется возвращать в рамках гражданского судопроизводства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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