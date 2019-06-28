Файер-шоу и концерт: В Правдинске в субботу отметят День города

СЕГОДНЯ 15:44 2019-06-28T15:47:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Правдинске в субботу 29 июня отметят День города. Как сообщает местная администрация, мероприятия пройдут в городском парке.

С 12:00 в течение дня будет работать выставка-ярмарка «Город мастеров», фотовыставка, подворья народного творчества, детские площадки.

Одной из фишек праздника станет марш колонны реконструкторов по главным улицам города (в воскресенье 30 июня в Правдинске в сосновом бору состоится военно-историческая реконструкция Фридландского сражения.

Торжественное открытие праздника намечено на 15:00.

В 19.30 начнется гала-концерт. Выступит фолк-группа «Вереск» (Калининград), шоу–балет «Тюльпан», кавер-группа «Koenig Tribute Band».

После файер-шоу, которое начнется в 23.30, состоится праздничный фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU