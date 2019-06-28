Файер-шоу и концерт: В Правдинске в субботу отметят День города
В Правдинске в субботу 29 июня отметят День города. Как сообщает местная администрация, мероприятия пройдут в городском парке.
С 12:00 в течение дня будет работать выставка-ярмарка «Город мастеров», фотовыставка, подворья народного творчества, детские площадки.
Одной из фишек праздника станет марш колонны реконструкторов по главным улицам города (в воскресенье 30 июня в Правдинске в сосновом бору состоится военно-историческая реконструкция Фридландского сражения.
Торжественное открытие праздника намечено на 15:00.
В 19.30 начнется гала-концерт. Выступит фолк-группа «Вереск» (Калининград), шоу–балет «Тюльпан», кавер-группа «Koenig Tribute Band».
После файер-шоу, которое начнется в 23.30, состоится праздничный фейерверк.
ИСТОЧНИК KP.RU