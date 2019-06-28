2019-06-28T15:46:25+03:00
Общество

В жаркие дни в Янтарный пустят дополнительные рейсы автобусов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Власти Янтарного договорились с перевозчиком о выделении дополнительных рейсов в муниципалитет. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал глава администрации Янтарного Алексей Заливатский.

- Провели совещание с перевозчиком. Договорились о выделении в «жаркие» дни дополнительных рейсов. Уточнять расписание возможно у диспетчера по номеру 8(4012)610054 (Регио-экспресс), - написал он.

Заливатский отметил, что на эти выходные интервал между маршрутами автобусов будет 30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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