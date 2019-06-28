Калининградец избил подругу за немытую посуду

СЕГОДНЯ 16:05 2019-06-28T16:05:57+03:00

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В Полесске полицейские задержали местного жителя, который избил подругу за немытую посуду. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В тот день 41-летний горожанин выпивал в своей квартире со знакомой. Закончив со спиртным, мужчина попросил ее помыть посуду, но получил отказ. Началась ссора, в ходе которой он ударил ее по лицу, женщина упала и сломала ключицу.

На злоумышленника завели уголовное дело за причинение средней тяжести вреда здоровью, ему грозит до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU