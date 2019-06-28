Калининградцу грозит до 4 лет за побег из колонии-поселения

СЕГОДНЯ 16:11 2019-06-28T16:11:56+03:00

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Калининградца будут судить за побег из колонии-поселения. Об этом сообщает пресс-служба Багратионовского районного суда.

В феврале этого года мужчина самовольно покинул территорию колонии-поселения, в которой он отбывал наказание за кражу.

Мужчина намеревался добраться в Славский район, однако его задержали в тот же день в Калининграде.

На него завели уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет, либо исправительные работы на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU