2019-06-28T16:25:37+03:00
Общество

В Янтарном планируют построить перехватывающую парковку на 1000 мест

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Власти Янтарного намерены построить перехватывающую парковку на 1000 машиновмест на въезде в город. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написала глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский.

По его словам, место для организации парковки уже выбрана. Она разместится в поселке Покровское. Также уже поработан маршрут для автобусов или электробусов от перехватывающей парковки до двух пляжей. Кроме этого, власти Янтарного намерены расширить имеющуюся платную парковку около пляжа.

Заливатский отметил, что в ближайшее время на территории муниципалитета будут работать эвакуаторы, уже объявлены торги на эту услугу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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