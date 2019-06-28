В Янтарном планируют построить перехватывающую парковку на 1000 мест
Власти Янтарного намерены построить перехватывающую парковку на 1000 машиновмест на въезде в город. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написала глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский.
По его словам, место для организации парковки уже выбрана. Она разместится в поселке Покровское. Также уже поработан маршрут для автобусов или электробусов от перехватывающей парковки до двух пляжей. Кроме этого, власти Янтарного намерены расширить имеющуюся платную парковку около пляжа.
Заливатский отметил, что в ближайшее время на территории муниципалитета будут работать эвакуаторы, уже объявлены торги на эту услугу.
ИСТОЧНИК KP.RU