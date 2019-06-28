В Янтарном планируют построить перехватывающую парковку на 1000 мест

СЕГОДНЯ 16:24 2019-06-28T16:25:37+03:00

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Власти Янтарного намерены построить перехватывающую парковку на 1000 машиновмест на въезде в город. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написала глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский.

По его словам, место для организации парковки уже выбрана. Она разместится в поселке Покровское. Также уже поработан маршрут для автобусов или электробусов от перехватывающей парковки до двух пляжей. Кроме этого, власти Янтарного намерены расширить имеющуюся платную парковку около пляжа.

Заливатский отметил, что в ближайшее время на территории муниципалитета будут работать эвакуаторы, уже объявлены торги на эту услугу.

ИСТОЧНИК KP.RU