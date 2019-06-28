В Калининграде автомобиль ДПС выехал на «красный» и устроил ДТП на перекрестке

СЕГОДНЯ 17:03 2019-06-28T17:03:56+03:00

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В Калининграде в четверг, 27 июня, произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. Видео происшествия опубликовано на странице «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте.

Авария произошла на перекрестке ул.Борзова-Красная. Служебный автомобиль полиции на большой скорости выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался во легковушку, которая двигалась по ул. Борзова. От удара автомобиль отбросило на пешеходный переход, и лишь чудом никто из людей не пострадал.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU