В Калининграде автомобиль ДПС выехал на «красный» и устроил ДТП на перекрестке
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В Калининграде в четверг, 27 июня, произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. Видео происшествия опубликовано на странице «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте.
Авария произошла на перекрестке ул.Борзова-Красная. Служебный автомобиль полиции на большой скорости выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался во легковушку, которая двигалась по ул. Борзова. От удара автомобиль отбросило на пешеходный переход, и лишь чудом никто из людей не пострадал.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU