В ДТП с машиной «скорой помощи» в Калининграде пострадала 29-летняя роженица
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Авария произошла сегодня утром на улице Уральской. Маршрутка Iveco под управлением 39-летнего водителя врезалась сзади в карету «скорой помощи».
Как стало известно «Комсомолке», медики перевозили 29-летнюю роженицу с кровотечением. После удара девушка получила телесное повреждение. Также пострадала сотрудница «скорой помощи» и пассажирка маршрутки. На место прибыл еще один экипаж «скорой», который оказал помощь всем пострадавшим.
Водитель маршрутки заявил, что «не заметил «скорую».
ИСТОЧНИК KP.RU