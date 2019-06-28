В ДТП с машиной «скорой помощи» в Калининграде пострадала 29-летняя роженица

СЕГОДНЯ 18:37 2019-06-28T18:37:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла сегодня утром на улице Уральской. Маршрутка Iveco под управлением 39-летнего водителя врезалась сзади в карету «скорой помощи».

Как стало известно «Комсомолке», медики перевозили 29-летнюю роженицу с кровотечением. После удара девушка получила телесное повреждение. Также пострадала сотрудница «скорой помощи» и пассажирка маршрутки. На место прибыл еще один экипаж «скорой», который оказал помощь всем пострадавшим.

Водитель маршрутки заявил, что «не заметил «скорую».

ИСТОЧНИК KP.RU