2019-06-28T18:58:41+03:00
Общество

45 экологических организаций выступили в защиту Александры Королевой

Среди них Всемирный фонд дикой природы Greenpeace и Urgewald
Иван МАРКОВ
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Александра КоролеваАлександра КоролеваФото: Иван МАРКОВ
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В защиту калининградского эколога Александры Королевой, обратившейся из-за уголовного преследования за политическим убежищем в Германию, выступили 45 экологических организаций по всему миру. Об этом в пятницу 28 июня сообщил соучредитель организации «Экозащита» Владимир Сливяк, сославшись на твиттер некоммерческой ассоциации Urgewald.

- 45 известных экологических организаций из разных стран мира выступили сегодня с обращением в поддержку Александры Королевой и «Экозащиты, - заявил Сливяк. - Требуют немедленно прекратить все дела и снять обвинения. Спасибо Urgewald, Гринпис, WWF, Друзья Земли, 350.org, NIRS и всем-всем-всем!

В свою очередь, на сайте Urgewald вывешено открытое письмо, в котором говорится, что экологи требуют снять с «Экозащиты» статус иностранного агента, и что обвинения против организации явно основаны на политических мотивах.

- В знак солидарности с «Экозащитой» мы требуем немедленного снятия всех обвинений против Александры Королевой и ее организации. Мы собираем пожертвования для «Экозащиты», чтобы заплатить неправомерно наложенные штрафы, поскольку это может помочь облегчить текущее положение организации, - сообщает Urgewald.

ИСТОЧНИК KP.RU

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