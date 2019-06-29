2019-06-29T11:02:12+03:00
Происшествия

На окраине Калининграда мужчина набросился на прохожего и разбил ему голову

Ранее злоумышленник был судим за кражи и грабежи
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Борисовском бульваре в Калининграде на днях между прохожими внезапно возникла ссора, результатом которой стало обращение в больницу и уголовный срок. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, подозреваемым по делу проходит 28-летний калининградец, который набросился на 44-летнего местного жителя и нанес ему множественные удары по голове, причинив черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

- 44-летнему мужчине пришлось обратиться в больницу. Телесные повреждения были квалифицированы как повлекшие средний вред здоровью, - уточняет пресс-служба.

Подозреваемый был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе разбирательства он не стал отпираться и сознался, что напал на прохожего. Сейчас молодому человеку светит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. Ранее он неоднократно был судим за кражи и грабежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«В жару – на море!» 30 июня в Светлогорск и Зеленоградск назначены дополнительные поезда
У калининградки вытащили из сумки 34 тысячи рублей в отделении банка
45 экологических организаций выступили в защиту Александры Королевой
В ДТП с машиной «скорой помощи» в Калининграде пострадала 29-летняя роженица
В Калининграде автомобиль ДПС выехал на «красный» и устроил ДТП на перекрестке
В Янтарном планируют построить перехватывающую парковку на 1000 мест
Калининградцу грозит до 4 лет за побег из колонии-поселения
Калининградец избил подругу за немытую посуду
В жаркие дни в Янтарный пустят дополнительные рейсы автобусов
Файер-шоу и концерт: В Правдинске в субботу отметят День города
Калининградец расплачивался за бензин и продукты картой умершей сожительницы
Приставил нож и забрал деньги: В Калининграде совершено разбойное нападение на магазин
В Калининграде на экс-начальника отдела судебных приставов завели уголовное дело за мошенничество
В ДТП с машиной «скорой» в Калининграде пострадали три человека
В Калининграде на предпринимательницу завели уголовное дело за дачу взятки полицейскому
В Калининградской области ввели штрафы за продажу вейпов и электронных сигарет подросткам
Елена Дятлова – о пробках с моря: Калининградцам придется потерпеть
В Калининграде закроют сквозное движение в районе областной библиотеки
На улице Уральской в Калининграде маршрутка врезалась в «скорую помощь»
В храме Сергия Радонежского в Черняховске завершается роспись стен
В Калининградской области пройдут проверки садоводческих товариществ
С капитана задержанного финского судна потребовали 50 млн за незаконный вылов судна
Прокуратура потребовала переделать герб Черняховска