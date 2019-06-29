На окраине Калининграда мужчина набросился на прохожего и разбил ему голову

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-29T11:02:12+03:00

Изменить размер текста: A A

На Борисовском бульваре в Калининграде на днях между прохожими внезапно возникла ссора, результатом которой стало обращение в больницу и уголовный срок. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, подозреваемым по делу проходит 28-летний калининградец, который набросился на 44-летнего местного жителя и нанес ему множественные удары по голове, причинив черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

- 44-летнему мужчине пришлось обратиться в больницу. Телесные повреждения были квалифицированы как повлекшие средний вред здоровью, - уточняет пресс-служба.

Подозреваемый был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе разбирательства он не стал отпираться и сознался, что напал на прохожего. Сейчас молодому человеку светит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. Ранее он неоднократно был судим за кражи и грабежи.

ИСТОЧНИК KP.RU