2019-06-29T11:18:41+03:00
Происшествия

У калининградки вытащили из сумки 34 тысячи рублей в отделении банка

Пойманный вор рассказал, что уже успел потратить деньги
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В банковском отделении, расположенном в Калининграде на площади Победы, мужчина вытащил из женской сумки 34 000 рублей и скрылся. Как выяснилось, произошло это ночью.

- Полицейские выяснили, что потерпевшая в ночное время вышла из отделения банка, забыв принадлежащую ей сумку, - поясняет пресс-служба УМВД по Калининградской области. - Вернувшись через несколько минут, потерпевшая обнаружила оставленное имущество на прежнем месте, однако осмотрев содержимое, заметила отсутствие денежных средств.

В это время 40-летний калининградец, как позже установила полиция, уже шел тратить прикарманенные деньги. Правда, вскоре мужчина был задержан, и сейчас ему грозит до 5 лет лишения свободы, предусмотренные статьей «Кража» Уголовного кодекса РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«В жару – на море!» 30 июня в Светлогорск и Зеленоградск назначены дополнительные поезда
На окраине Калининграда мужчина набросился на прохожего и разбил ему голову
45 экологических организаций выступили в защиту Александры Королевой
В ДТП с машиной «скорой помощи» в Калининграде пострадала 29-летняя роженица
В Калининграде автомобиль ДПС выехал на «красный» и устроил ДТП на перекрестке
В Янтарном планируют построить перехватывающую парковку на 1000 мест
Калининградцу грозит до 4 лет за побег из колонии-поселения
Калининградец избил подругу за немытую посуду
В жаркие дни в Янтарный пустят дополнительные рейсы автобусов
Файер-шоу и концерт: В Правдинске в субботу отметят День города
Калининградец расплачивался за бензин и продукты картой умершей сожительницы
Приставил нож и забрал деньги: В Калининграде совершено разбойное нападение на магазин
В Калининграде на экс-начальника отдела судебных приставов завели уголовное дело за мошенничество
В ДТП с машиной «скорой» в Калининграде пострадали три человека
В Калининграде на предпринимательницу завели уголовное дело за дачу взятки полицейскому
В Калининградской области ввели штрафы за продажу вейпов и электронных сигарет подросткам
Елена Дятлова – о пробках с моря: Калининградцам придется потерпеть
В Калининграде закроют сквозное движение в районе областной библиотеки
На улице Уральской в Калининграде маршрутка врезалась в «скорую помощь»
В храме Сергия Радонежского в Черняховске завершается роспись стен
В Калининградской области пройдут проверки садоводческих товариществ
С капитана задержанного финского судна потребовали 50 млн за незаконный вылов судна
Прокуратура потребовала переделать герб Черняховска