У калининградки вытащили из сумки 34 тысячи рублей в отделении банка

СЕГОДНЯ 11:18 2019-06-29T11:18:41+03:00

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В банковском отделении, расположенном в Калининграде на площади Победы, мужчина вытащил из женской сумки 34 000 рублей и скрылся. Как выяснилось, произошло это ночью.

- Полицейские выяснили, что потерпевшая в ночное время вышла из отделения банка, забыв принадлежащую ей сумку, - поясняет пресс-служба УМВД по Калининградской области. - Вернувшись через несколько минут, потерпевшая обнаружила оставленное имущество на прежнем месте, однако осмотрев содержимое, заметила отсутствие денежных средств.

В это время 40-летний калининградец, как позже установила полиция, уже шел тратить прикарманенные деньги. Правда, вскоре мужчина был задержан, и сейчас ему грозит до 5 лет лишения свободы, предусмотренные статьей «Кража» Уголовного кодекса РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU