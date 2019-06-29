«В жару – на море!» 30 июня в Светлогорск и Зеленоградск назначены дополнительные поезда

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-29T12:05:58+03:00

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В это воскресенье снова ожидается жара. Метеорологи обещают, что воздух в Калининграде прогреется до 30 градусов, поэтому Калининградская железная дорога, наученная горьким опытом, решила добавить на приморских (светлогорском и зеленоградском) направлениях дополнительные поезда.

- В связи с благоприятными погодными условиями, в воскресенье 30 июня Калининградская пригородная пассажирская компания назначает дополнительные поезда на Зеленоградском направлении с отправлением с Южного вокзала Калининграда в 6:40 и 20:49; из Зеленоградска - в 7:44 и 21:45, - сообщают в компании. - Поезд на Светлогорском направлении через Переславское будет отправляться с Южного вокзала в 20:35, в обратном направлении из Светлогорска поезд отправится в 21:50. В пути следования предусмотрены все остановки, кроме о.п. Сосновка.

Напомним, 12 июня СМИ сообщали о давке в приморских поездах.

ИСТОЧНИК KP.RU