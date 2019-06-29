В Калининградской области за сутки сгорели три бани

СЕГОДНЯ 13:26 2019-06-29T13:26:18+03:00

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В ночь с 28 на 29 июня в Калининградской области сгорели сразу три бани. Одной деревянной баней теперь меньше в поселке Светлое Гурьевского городского округа и двумя кирпичными в поселке Раздольное под Багратионовском и в СНТ «Мечта» в поселке Прибрежный на окраине Калининграда.

Сигнал о последнем пожаре поступил в 2:38. Несмотря на то, что потушить баню в СНТ «Мечта» размером 10х4 метра пытались три пожарных расчета в составе 12 человек, она выгорела полностью. Кроме того, огонь перекинулся на рядом стоящий двухэтажный дачный дом из пеноблоков. В результате у постройки частично повреждена кровля на площади 10квадратных метров. Также частично обгорели три хозяйственные деревянные постройки.

Пострадавших при пожаре нет.

ИСТОЧНИК KP.RU