В Советске обокрали мужчину, взявшего деньги в кредит

СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-29T13:56:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Советске в неприятную историю влип мужчина, решивший выпить в компании малознакомых ему людей. Вероятно, он решил обмыть кредит, который получил в тот же день, однако праздник испортил 21-летний житель области. Узнав о кредите, он дождался, пока его собутыльник придет в кондицию и похитил из его рюкзака 93 тысяч рублей наличными.

- Пропажу потерпевший обнаружил только на следующий день и обратился с заявлением в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области. - Оперуполномоченные уголовного розыска подробно расспросили заявителя и выяснили круг лиц, с которым тот отдыхал накануне. В результате проверки личность подозреваемого была установлена, его задержали.

После задержания выяснилось, что часть похищенных денег молодой человек уже успел потратить на покупку спиртного и поездки на такси по области, но 50 тысяч рублей у него успели изъять. За кражу злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU