Жительницу Славского района, ударившую сожителя ножом, посадят на 6 лет

СЕГОДНЯ 15:07 2019-06-29T15:07:21+03:00

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Вечером 28 декабря 2018 года 35-летняя жительница поселка Урожайное Славского района поссорилась со своим сожителем и в ходе перепалки схватила со стола нож, ударив мужчину в бедро и повредив ему артерию. Испугавшись, она попыталась самостоятельно оказать первую помощь пострадавшему, потом позвонила в больницу, но мужчина вскоре скончался от сильной кровопотери.

Советский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области собрал все доказательства вины женщины, которых оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора. В итоге, суд признал, что женщина умышленно причинила тяжкий вред здоровью, который повлек по неосторожности смерть потерпевшего.

Жительница Славского района получила 6 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU