На «Авито» продавали детеныша ягуара, якобы родившегося в Калининградском зоопарке

СЕГОДНЯ 15:31 2019-06-29T15:41:44+03:00

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Журналисты «Пятого канала» обнаружили, что на сайте бесплатных объявлений «Авито» продается трехмесячный детеныш ягуара по кличке Мартин. В индивидуальной карточке котенка указано, что его родители 2006-го и 2007-го года рождения находятся в Калининградском зоопарке.

Автором объявления стал некий Александр Васюкович, который после начала расследования оперативно удалил свое объявление. Приобрел он котенка, судя по документам, у ООО «Зоовыставка» (Саратов).

В зоопарке поясняют, что согласно официальным записям в международной информационной системе Species360, архивным документам учреждения и свидетельствам сотрудников, последние ягуары, содержавшиеся в Калининградском зоопарке, умерли в 1984 году. С тех пор этого вида в коллекции зоопарка не было.

- Эта история вскрылась совершенно случайно, - говорит директор зоопарка Светлана Соколова. - Нас удивило, что в явно поддельной карточке было абсолютно верно указано юридическое название зоопарка. Однако умершие в середине 80-х годов животные уж точно никак не могли быть родителями трехмесячного котенка. К сожалению, мы не можем подать заявление в правоохранительные органы сами, поскольку у нас на руках нет никаких документов. Однако, надеемся, что результаты журналистского расследования будут переданы в правоохранительные органы, которые дадут всему этому соответствующую юридическую оценку.

ИСТОЧНИК KP.RU