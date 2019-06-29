Калининградец забрался в офис авиакомпании, взломав замок входной двери

СЕГОДНЯ 16:16 2019-06-29T16:16:30+03:00

Ничего похитить мужчина не успел, так как был пойман сотрудниками охраны

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В центре Калининграда, на улице Баранова, ранним утром 28 июня была пресечена попытка обокрасть офис авиакомпании. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, 51-летний ранее неоднократно судимый за квартирные кражи мужчина проник в офис компании, вскрыв дверной замок и отжав входную дверь. Правда, злоумышленнику не повезло - внутри он был задержан сотрудниками охраны, вызвавшими на место происшествия полицию. Незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа ОМВД России по Центральному району, эксперты которой собрали улики, отпечатки пальцев и следы домушника.

- Сотрудники уголовного розыска обнаружили предметы, которыми калининградец взламывал замки входной двери для проникновения в помещение, - уточняют в пресс-службе. - Сотрудники уголовного розыска проверяют задержанного на причастность к другим имущественным преступлениям.

В отношении задержанного уже заведено 2 уголовных дела по статьям «Покушение на преступление» и «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Максимально ему светит 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU