Калининград вошел в тройку лучших городов для корабельных и кораблестроительных экскурсий

СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-29T17:17:08+03:00

В лидерах по России оказались также Санкт-Петербург и Астрахань

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Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших городов для корабельных и кораблестроительных экскурсий. Результаты анализа в этой сфере были озвучены 29 июня в День кораблестроителя, который празднуется в России уже третий год.

Кроме Калининграда лидерами рейтинга в экскурсиях на судостроительные предприятия и в морские музеи были названы Санкт-Петербург и Астрахань.

Если в Калининграде вызывают интерес экскурсии на судостроительный завод «Янтарь» и в Музей Мирового океана, то в Питере популярны экскурсии на судостроительные заводы «Адмиралтейские верфи» и «Северная верфь», а также в Центральный военно-морской музей и крейсер «Аврора». В Астрахани же — экскурсии на судостроительный завод «Лотос».

ИСТОЧНИК KP.RU