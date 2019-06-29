Калининград вошел в тройку лучших городов для корабельных и кораблестроительных экскурсий
Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших городов для корабельных и кораблестроительных экскурсий. Результаты анализа в этой сфере были озвучены 29 июня в День кораблестроителя, который празднуется в России уже третий год.
Кроме Калининграда лидерами рейтинга в экскурсиях на судостроительные предприятия и в морские музеи были названы Санкт-Петербург и Астрахань.
Если в Калининграде вызывают интерес экскурсии на судостроительный завод «Янтарь» и в Музей Мирового океана, то в Питере популярны экскурсии на судостроительные заводы «Адмиралтейские верфи» и «Северная верфь», а также в Центральный военно-морской музей и крейсер «Аврора». В Астрахани же — экскурсии на судостроительный завод «Лотос».
ИСТОЧНИК KP.RU