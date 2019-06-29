2019-06-29T18:54:32+03:00
Наука

В Калининграде пройдет лекция, на которой будут учить высыпаться

Научный журналист и врач-ординатор Научного центра неврологии Анна Хоружая также расскажет, зачем нужны сновидения
Иван МАРКОВ
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В Калининграде сегодня проходит второй день фестиваля науки «Кстати: умные выходные», в рамках которого российские ученые решили организовать интеллектуальный досуг жителей нашего города. В воскресенье 30 июня на фестивале дважды выступит научный журналист и врач-ординатор Научного центра неврологии Анна Хоружая. С 11:00 до 13:00 она прочитает лекцию «Искусство сна: правда и мифы», в которой расскажет, можно ли отоспаться за бессонную неделю в выходные и способны ли уживаться «совы» и «жаворонки». Также Хоружая объяснит, есть ли идеальный режим сна и отдыха, а также когда и как рождаются сновидения.

Далее, с 17:00 до 19:00 Анна Хоружая примет участие в научно-популярном ток-шоу «Разберем на атомы: Черное зеркало». В ходе дискуссии с двумя приглашенными экспертами из БФУ имени Канта она обсудит три серии сериала «Черное зеркало».

Мероприятие бесплатное и проходит на Верхнем озере (рядом со скейтпарком).

ИСТОЧНИК KP.RU

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