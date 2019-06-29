Калининградский автовокзал подключили к системе «Безопасный город»

СЕГОДНЯ 19:11 2019-06-29T19:11:00+03:00

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В пятницу 28 июня на калининградском автовокзале завершились работы по подключению к системе «Безопасный город». Сотрудниками учреждения организован канал связи, с помощью которого операторы ситуационного центра «Безопасный город» получили доступ к камерам, установленным по периметру автовокзала. Как сообщили в пресс-службе учреждения, теперь вся прилегающая территория будет находиться под круглосуточным контролем.

- С целью формирования безопасной городской среды мы стараемся расширять границы комплекса, в том числе, благодаря интеграции сторонних систем видеонаблюдения, - заявил отметил исполняющий обязанности директора ГКУ Калининградской области «Безопасный город» Денис Стаскевич. - Таким образом, при поиске информации, необходимой для уточнения обстоятельств происшествий и инцидентов или выявления маршрутов движения разыскиваемых автомобилей, возможности операторов и оперативных служб значительно увеличиваются.

Ранее, как уточнил Стаскевич, на входных группах и в зале автовокзала были установлены аналитические камеры системы распознавания лиц комплекса «Безопасный город». Камеры с функциями видеоанализа также размещены на Северном и Южном железнодорожных вокзалах и в аэропорту «Храброво».

ИСТОЧНИК KP.RU