В Полесске волонтеры провели субботник по расчистке ДОТа рядом с пивоварней

СЕГОДНЯ 19:36 2019-06-29T19:36:14+03:00

Акция завершилась установкой информационного стенда, рассказывающего о красноармейцах, штурмовавших пивоварню в январе 1945 года

Изменить размер текста: A A

В субботу 29 июня в Полесске прошла волонтерская акция, в ходе которой краеведы, казаки и общественники провели работы по расчистке старого немецкого дота.

По словам одного из участников акции, Альберта Адылова, дот был свидетелем боя за пивоварню Бланкенштейна 23-24 января 1945 года.

- Восстанавливающий пивзавод как туристический объект Александр Наталич планирует после ремонта открыть здесь экспозицию о том, как 74 года назад город Лабиау (нынешний Полесск) был взят Красной Армией, - говорит Адылов.

Первым элементом экспозиции стал установленный волонтерами информационный стенд по проекту БФУ имени И. Канта «Дороги русского солдата». Он рассказывает о бойцах и командирах, бравших здание пивоварни, и о том, как проходил этот бой.

ИСТОЧНИК KP.RU