2019-06-29T22:17:31+03:00
Происшествия

В Калининграде мотоциклист влетел в «Фольксваген» на ровном участке дороги

«Ямаха» опрокинулась еще до столкновения с автомобилем
Иван МАРКОВ
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ДТП на ЧелноковаДТП на ЧелноковаФото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде вечером 28 июня произошло очередное ДТП с участием мотоциклиста. В 19 часов 30 минут мотоцикл «Ямаха» под управлением 43-летнего водителя следовал по улице Челнокова, и на прямом участке дороги мужчина не справился с управлением, допустил опрокидывание, после чего столкнулся с впереди идущим автомобилем марки «Фольксваген» под управлением 27-летнего водителя.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, в результате ДТП водитель мотоцикла был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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