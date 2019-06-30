Черная суббота в Балтийске: в море пропали без вести три человека, еще один утонул

СЕГОДНЯ 11:32 2019-06-30T11:38:16+03:00

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Трагедия произошла в субботу. Как сообщили в администрации Балтийска, 29 июня в районе городского пляжа спасли сразу пятерых утопающих. На Балтийской косе компания молодых людей в состоянии алкогольного опьянения пошла купаться - один из них утонул, двоих разыскивает поисково-спасательный отряд. Еще один мужчина пропал в районе 10 км – он ушел купаться и не вернулся, поиски также продолжаются.

- Очень сильный ветер, волны, купаться запрещено, но люди все равно беспечно лезут в воду.Не игнорируйте предупреждения спасателей! Позаботьтесь о себе и своих близких! – призывают власти Балтийска.

Отметим, что море в районе Балтийска давно известно опасными разрывными течениями, которые возникают в ветреную погоду. Похожая ситуация была в августе прошлого года, когда за одни выходные на побережье Балтийска утонули четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU