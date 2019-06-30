На выезде из Калининграда столкнулись БМВ и «Фольксваген», есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-30T12:55:28+03:00

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Авария произошла у второго чкаловского поворота. Столкнулись «Фольксваген Гольф» и БМВ 3-й серии. От удара автомобили раскидало по обочинам. У БМВ сработали боковые подушки безопасности – автомобиль получил сильные повреждения с левой стороны.

На место прибыли медики и спасатели. По предварительным данным, среди пассажиров БМВ были дети. О количестве пострадавших пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU