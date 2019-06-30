Возле парка "Юность" в Калининграде на два автомобиля упало большое дерево
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Фотографии произошедшего появились в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области». На снимках видно, как огромное дерево упало на припаркованные автомобили «Хендэ» и «Пежо». Обе машины получили серьезные повреждения.
Судя по комментариям очевидцев, людей в автомобилях не было, поэтому никто не пострадал. Отметим, что скорость ветра сегодня в Калининграде не превышает 11 метров в секунду, что далеко от штормовых значений.
ИСТОЧНИК KP.RU