Возле парка "Юность" в Калининграде на два автомобиля упало большое дерево

СЕГОДНЯ 14:16 2019-06-30T14:16:05+03:00

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Фотографии произошедшего появились в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области». На снимках видно, как огромное дерево упало на припаркованные автомобили «Хендэ» и «Пежо». Обе машины получили серьезные повреждения.

Судя по комментариям очевидцев, людей в автомобилях не было, поэтому никто не пострадал. Отметим, что скорость ветра сегодня в Калининграде не превышает 11 метров в секунду, что далеко от штормовых значений.

ИСТОЧНИК KP.RU