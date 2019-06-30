Очевидцы: В поле под Гвардейском перевернулся легкий транспортный самолет
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Фотографию легкого самолета, лежащего в поле под Гвардейском, опубликовали очевидны в группе Сообщество автомобилистов Калининграда и области. На снимке видно, что аппарат лежит на крыше колесами (шасси) вверх. Предположительно, самолет принадлежит местному аэроклубу. Что именно произошло, не сообщается. В комментариях к фото появились сообщения, что никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU