Очевидцы: В поле под Гвардейском перевернулся легкий транспортный самолет

СЕГОДНЯ 18:03 2019-06-30T18:10:58+03:00

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Фотографию легкого самолета, лежащего в поле под Гвардейском, опубликовали очевидны в группе Сообщество автомобилистов Калининграда и области. На снимке видно, что аппарат лежит на крыше колесами (шасси) вверх. Предположительно, самолет принадлежит местному аэроклубу. Что именно произошло, не сообщается. В комментариях к фото появились сообщения, что никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU