«Балтика» проиграла бывшему чемпиону Латвии в товарищеском матче

30 Июнь 20:54 2019-06-30T20:54:55+03:00

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Сегодня калининградская «Балтика» провела последний спарринг перед началрм сезона ФНЛ 2019/2020. Соперником «балтийцев» стала команда «Лиепая» - чемпион Латвии 2015 года. Увы, победа в этом поединке досталась сопернику – как сообщает пресс-служба "Балтики", латвийские футболисты выиграли со счетом 1:0.

Напомним, первый матч нового сезона «Балтика» проведет ровно через неделю. 7 июля наша команда сыграет на своем поле со «Спартаком-2».

ИСТОЧНИК KP.RU