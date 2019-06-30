Шторм, ливни и всего +20: Синоптики обещают прохладное начало июля в Калининграде

30 Июнь 21:07 2019-06-30T21:51:54+03:00

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Уходящий июнь завершается очередным суточным рекордом и имеет все шансы стать самым жарким в истории метеонаблюдений в Калининграде. Однако начало следующего месяца окажется на удивление прохладным.

По данным Гидрометцентра России, самым теплым днем новой недели станет понедельник, когда температура сохранится на уровне +24 градусов. Затем воздух остынет до +20 и выше этой отметки в ближайшие дни не поднимется.

Портал rp5.ru прогнозирует усиление западного ветра. Во вторник его порывы достигнут 19 метров в секунду, а в пятницу – 23 метров в секунду, что грозит нам штормовым предупреждением. Также именно в пятницу в Калининграде ожидается прохождение мощных ливней.

ИСТОЧНИК KP.RU