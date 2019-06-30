СК: И.о. главврача роддома №4 Калининграда приказала ввести новорожденному смертельную дозу препарата

30 Июнь 21:22 2019-06-30T21:22:20+03:00

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Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении главврача роддома №4 Елены Белой. Как сообщает пресс-служба СК, по версии следствия, в ноябре 2018 года в родильном доме у женщины родился глубоко недоношенный ребенок массой тела 700 грамм. И.о. главного врача Елена Белая, «осознавая, что последующим наиболее вероятным летальным исходом его жизни будут ухудшены показатели медицинской статистики родильного дома, что может негативно повлиять на её дальнейшее назначение на должность главного врача, а также желая сэкономить затрачиваемые на поддержание жизнеобеспечения новорожденного ресурсы родильного дома приняла решение об убийстве новорожденного».

В СК считают, что Белая привлекла врача Элину Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребенку помощи и транспортировки его в перинатальный центр, с которой она предварительно обсудила способ убийства ребенка.

- Затем по указанию Белой Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата «Магния сульфат» новорожденному, в результате чего наступила его смерть, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

На основании собранных доказательств было возбуждено и соединено с расследуемым новое уголовное дело в Елены Белой по признакам преступлени «организация убийства малолетнего», а в отношении врача Элины Сушкевич - по признакам преступления «убийство малолетнего».

ИСТОЧНИК KP.RU