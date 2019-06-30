Трое калининградцев заразились лихорадкой Денге во время отдыха во Вьетнаме

30 Июнь 22:22 2019-06-30T22:22:34+03:00

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Как сообщили в областном Управлении Роспотребнадзора, за последние 7 месяцев (декабрь 2018- июнь 2019) выявлено три случая заболевания лихорадкой Денге, у туристов отдыхавших во Вьетнаме, и один случай кори у жительницы области, вернувшейся из Москвы.

- Ни один из случаев инфекционных заболеваний, выявленных в пунктах пропуска, не имел последовательного развития на территории области, - отметили в пресс-службе ведомства.

Денге — это вирусная болезнь, передаваемая комарами, которая в последние годы быстро распространяется во всех регионах ВОЗ. Вирус передается людям при укусах инфицированных самок комаров. Денге следует предполагать в случаях, когда высокая температура (40 градусов) сопровождается двумя из следующих симптомов: сильная головная боль, боль в области за глазами, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота, увеличение лимфатических узлов или сыпь.

ИСТОЧНИК KP.RU