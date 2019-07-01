2019-07-01T09:44:21+03:00
Происшествия

В Калининграде ночью сгорел «МАН» и «Мерседес»

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Сразу два автомобиля загорелись в ночь на понедельник в Калининграде практически в одно время.

В 01:56 поступило сообщение о возгорании на улице Дзержинского. Там выгорел моторный отсек в автомобиле «Мерседесс 230».

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в 02:00 спасатели уже спешили на улицу Булатова в Центральный район города.

В манипуляторе МАН выгорела кабина. Причины пожаров устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балтийске вандалы вырвали и сожгли 10 информационных щитов на пляже
Прокуратура потребовала установить уличное освещение в поселках Озерского района
В Калининграде суд запретил продавать сигареты в магазине рядом с детсадом
В Калининграде объявили в розыск пропавшего 14-летнего подростка
Мэр Янтарного: Безусловный базовый доход могут внедрить по всей Калининградской области
Калининградские автомобилисты раскритиковали установленные дорожниками тротуарные ограждения
В Гусевском районе произошло ДТП, в одной из машин находился грудной ребенок
Алиханов: Жители региона уже замечают изменения, которые происходят благодаря нацпроектам
В Балтийске в мусорный контейнер выбросили щенков
В Калининграде заработала школа для одаренных детей, сегодня – бесплатный концерт
Под Правдинском «Митсубиси» врезался в дерево, водитель в больнице
В Калининграде защитники Двухъярусного моста вывесили на нем баннер
На экс-главу администрации Славска завели дело за получение взятки
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет света и воды
В Озерске под колеса «Вольво» попала 79-летняя пенсионерка
В Калининграде более четырех тысяч человек стали участниками Дня здоровья
В Калининграде начали бесплатно готовить экскурсоводов
В Калининграде мотоциклист выехал на встречку и врезался в БМВ
В Калининграде велосипедист спровоцировал ДТП
В Гусеве задержали вандалов, разбивших камеру «Безопасного города»
На пляже в Зеленоградске пропала 12-летняя девочка
На Балтийской косе нашли двух утопленников
В Калининграде спасатели вытащили из Преголи женщину