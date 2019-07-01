В Калининграде ночью сгорел «МАН» и «Мерседес»
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Сразу два автомобиля загорелись в ночь на понедельник в Калининграде практически в одно время.
В 01:56 поступило сообщение о возгорании на улице Дзержинского. Там выгорел моторный отсек в автомобиле «Мерседесс 230».
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в 02:00 спасатели уже спешили на улицу Булатова в Центральный район города.
В манипуляторе МАН выгорела кабина. Причины пожаров устанавливают.
ИСТОЧНИК KP.RU