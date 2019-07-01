На Балтийской косе нашли двух утопленников

СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-01T09:57:57+03:00

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На Балтийской косе нашли тела двух мужчин, которые пропали в субботу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области.

Поиски осуществлялись 30 июня в течение всего дня: были задействованы 9 человек и техника.

В 16:30 поступила информация, о том, что в районе 9 км Балтийской косы на берег выбросило тело одного из пропавших.

Второе тело было обнаружено уже в 19:00 спасателями в районе 18 километра.

Сообщается, что оба утопленника опознаны и переданы полиции.

Отметим, мужчины пропали в субботу. Тогда в районе городского пляжа в Балтийске спасли сразу пятерых утопающих.

На Балтийской косе отдыхала компания молодых людей, купались в состоянии алкогольного опьянения. Один из них утонул, двое считались пропавшими.

Отметим, что море в районе Балтийска давно известно опасными разрывными течениями, которые возникают в ветреную погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU