На Балтийской косе нашли двух утопленников
На Балтийской косе нашли тела двух мужчин, которые пропали в субботу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области.
Поиски осуществлялись 30 июня в течение всего дня: были задействованы 9 человек и техника.
В 16:30 поступила информация, о том, что в районе 9 км Балтийской косы на берег выбросило тело одного из пропавших.
Второе тело было обнаружено уже в 19:00 спасателями в районе 18 километра.
Сообщается, что оба утопленника опознаны и переданы полиции.
Отметим, мужчины пропали в субботу. Тогда в районе городского пляжа в Балтийске спасли сразу пятерых утопающих.
На Балтийской косе отдыхала компания молодых людей, купались в состоянии алкогольного опьянения. Один из них утонул, двое считались пропавшими.
Отметим, что море в районе Балтийска давно известно опасными разрывными течениями, которые возникают в ветреную погоду.
ИСТОЧНИК KP.RU