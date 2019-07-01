На пляже в Зеленоградске пропала 12-летняя девочка
Ребенка искали в воскресенье до темноты, но не нашли
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В воскресенье 30 июня на пляже в Зеленоградке пропала 12-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России.
Информация о том, что на городском пляже в районе лагеря «Локомотив» пропала школьница, поступила в 18:10. Известно, что девочка купалась в море и в течение часа ее не могли найти.
Спасатели занимались поисками до 22:15: было обследовано 10 километров акватории, 15 километров территории пляжа. Поиски результатов не дали.
ИСТОЧНИК KP.RU