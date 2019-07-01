В Гусеве задержали вандалов, разбивших камеру «Безопасного города»

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-01T10:20:03+03:00

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В Гусеве задержали мужчин, которые разбили камеру «Безопасного города». Об этом «Комсомолке» сообщила руководитель пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Инцидент произошел еще 9 мая этого года. Двое молодых людей повредили силовой кабель и блок питания камеры. Ущерб от действий вандалов составил 30 тысяч рублей. После совершения преступления компания скрылась.

- Участковые выяснили, что злоумышленники, скорее всего, являются приезжими. Сотрудники полиции установили свидетеля, который сообщил, что видел похожих молодых людей в одном из поселков в соседнем районе. Выехав в населенный пункт, полицейские нашли разыскиваемых, задержали их и доставили в дежурную часть, - уточнила подробности задержания Светлана Поставничая.

Задержанными оказались 26-ти и 17-летний ранее не судимые жители Озерского района. Они пояснили, что в тот день находились в состоянии алкогольного опьянения. Третий молодой человек, который тогда отдыхал вместе с ними, пытался отговорить их от поступка, но безрезультатно. Ему присвоен статус свидетеля. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU