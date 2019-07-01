2019-07-01T10:42:56+03:00
Звезды

В Калининграде начали бесплатно готовить экскурсоводов

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде минкульт объявил о старте конкурсного отбора специалистов на обучение по программе «Экскурсоведение».

Для 40 претендентов, прошедших отбор, обучение будет осуществляться за счет средств областного бюджета. Об этом сообщает Департамент развития культуры региона.

Продолжительность курса 3 месяца. Обучение включает в себя аудиторные занятия на базе БФУ имени Канта и выездные экскурсии.

Требования:

· возраст до 55 лет (включительно);

· высшее либо средне-профессиональное образование;

· знание иностранных языков (предпочтительно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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