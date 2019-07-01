2019-07-01T10:49:10+03:00
Общество

В Калининграде более четырех тысяч человек стали участниками Дня здоровья

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининграде более четырех тысяч человек стали участниками Дня здоровья. Акция прошла в парке «Южный» в субботу, 29 июня.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Минздрава, калининградцы смогли получить консультацию диетолога, врача по медицинской профилактике, кардиолога, невролога, измерить артериальное давление, уровень глюкозы в крови, индекс массы тела. Дополнительно врач центра медицинской профилактики провел лекцию-тренинг «Оказание первой помощи» на открытом воздухе. По итогам экспресс-анализов более 150 человек получили направление к эндокринологам.

- Наше мероприятие продлилось дольше, чем было запланировано. Врачи пообщались с каждым пациентом, провели необходимые анализы, дали советы. Безусловно, формат работы в выходной день, в хорошую погоду нравится и медицинским работникам, и посетителям парков. Самое важное, что взрослые люди приводят своих детей, вместе с ними занимаются спортом, посещают врачей в нестандартной обстановке и дарят друг другу хорошее настроение, – отметила заместитель главного врача центра медпрофилактики Людмила Калинина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балтийске вандалы вырвали и сожгли 10 информационных щитов на пляже
Прокуратура потребовала установить уличное освещение в поселках Озерского района
В Калининграде суд запретил продавать сигареты в магазине рядом с детсадом
В Калининграде объявили в розыск пропавшего 14-летнего подростка
Мэр Янтарного: Безусловный базовый доход могут внедрить по всей Калининградской области
Калининградские автомобилисты раскритиковали установленные дорожниками тротуарные ограждения
В Гусевском районе произошло ДТП, в одной из машин находился грудной ребенок
Алиханов: Жители региона уже замечают изменения, которые происходят благодаря нацпроектам
В Балтийске в мусорный контейнер выбросили щенков
В Калининграде заработала школа для одаренных детей, сегодня – бесплатный концерт
Под Правдинском «Митсубиси» врезался в дерево, водитель в больнице
В Калининграде защитники Двухъярусного моста вывесили на нем баннер
На экс-главу администрации Славска завели дело за получение взятки
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет света и воды
В Озерске под колеса «Вольво» попала 79-летняя пенсионерка
В Калининграде начали бесплатно готовить экскурсоводов
В Калининграде мотоциклист выехал на встречку и врезался в БМВ
В Калининграде велосипедист спровоцировал ДТП
В Гусеве задержали вандалов, разбивших камеру «Безопасного города»
На пляже в Зеленоградске пропала 12-летняя девочка
На Балтийской косе нашли двух утопленников
В Калининграде ночью сгорел «МАН» и «Мерседес»
В Калининграде спасатели вытащили из Преголи женщину