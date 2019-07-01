СЕГОДНЯ 10:48 2019-07-01T10:49:10+03:00

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В Калининграде более четырех тысяч человек стали участниками Дня здоровья. Акция прошла в парке «Южный» в субботу, 29 июня.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Минздрава, калининградцы смогли получить консультацию диетолога, врача по медицинской профилактике, кардиолога, невролога, измерить артериальное давление, уровень глюкозы в крови, индекс массы тела. Дополнительно врач центра медицинской профилактики провел лекцию-тренинг «Оказание первой помощи» на открытом воздухе. По итогам экспресс-анализов более 150 человек получили направление к эндокринологам.

- Наше мероприятие продлилось дольше, чем было запланировано. Врачи пообщались с каждым пациентом, провели необходимые анализы, дали советы. Безусловно, формат работы в выходной день, в хорошую погоду нравится и медицинским работникам, и посетителям парков. Самое важное, что взрослые люди приводят своих детей, вместе с ними занимаются спортом, посещают врачей в нестандартной обстановке и дарят друг другу хорошее настроение, – отметила заместитель главного врача центра медпрофилактики Людмила Калинина.

ИСТОЧНИК KP.RU