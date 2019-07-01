В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет света и воды

СЕГОДНЯ 11:18 2019-07-01T11:18:42+03:00

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В Калининграде в понедельник, 1 июля, отключено электричества в ряде домов на улице Куйбышева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 13:30 до конца дня электричества не будет в домах №№36, 91-91а, 91б, 91г, 95, 95а, 97а, 97б, 97в, 97д, 109-117, 109а, 129 на улице Куйбышева.

Подача холодной воды в связи с плановыми работами отключена до 16 часов в домах на ул. Октябрьской 27, 37, 37а, 53.

ИСТОЧНИК KP.RU