2019-07-01T11:31:51+03:00
Общество

На экс-главу администрации Славска завели дело за получение взятки

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

На бывшего главу администрации Славского городского округа завели уголовное дело по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, в апреле прошлого года глава получил взятку в размере 75 тысяч рублей. Взамен чиновник обещал выделить взяткодателю три участка в поселке Мысовка без проведения конкурсных процедур.

Оперативно-розыскные мероприятия по этому делу проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура потребовала установить уличное освещение в поселках Озерского района
В Калининграде суд запретил продавать сигареты в магазине рядом с детсадом
В Калининграде объявили в розыск пропавшего 14-летнего подростка
Мэр Янтарного: Безусловный базовый доход могут внедрить по всей Калининградской области
Калининградские автомобилисты раскритиковали установленные дорожниками тротуарные ограждения
В Гусевском районе произошло ДТП, в одной из машин находился грудной ребенок
Алиханов: Жители региона уже замечают изменения, которые происходят благодаря нацпроектам
В Балтийске в мусорный контейнер выбросили щенков
В Калининграде заработала школа для одаренных детей, сегодня – бесплатный концерт
Под Правдинском «Митсубиси» врезался в дерево, водитель в больнице
В Калининграде защитники Двухъярусного моста вывесили на нем баннер
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет света и воды
В Озерске под колеса «Вольво» попала 79-летняя пенсионерка
В Калининграде более четырех тысяч человек стали участниками Дня здоровья
В Калининграде начали бесплатно готовить экскурсоводов
В Калининграде мотоциклист выехал на встречку и врезался в БМВ
В Калининграде велосипедист спровоцировал ДТП
В Гусеве задержали вандалов, разбивших камеру «Безопасного города»
На пляже в Зеленоградске пропала 12-летняя девочка
На Балтийской косе нашли двух утопленников
В Калининграде ночью сгорел «МАН» и «Мерседес»
В Калининграде спасатели вытащили из Преголи женщину