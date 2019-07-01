На экс-главу администрации Славска завели дело за получение взятки

СЕГОДНЯ 11:27 2019-07-01T11:31:51+03:00

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На бывшего главу администрации Славского городского округа завели уголовное дело по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, в апреле прошлого года глава получил взятку в размере 75 тысяч рублей. Взамен чиновник обещал выделить взяткодателю три участка в поселке Мысовка без проведения конкурсных процедур.

Оперативно-розыскные мероприятия по этому делу проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU