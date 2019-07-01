На экс-главу администрации Славска завели дело за получение взятки
На бывшего главу администрации Славского городского округа завели уголовное дело по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По версии следствия, в апреле прошлого года глава получил взятку в размере 75 тысяч рублей. Взамен чиновник обещал выделить взяткодателю три участка в поселке Мысовка без проведения конкурсных процедур.
Оперативно-розыскные мероприятия по этому делу проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU