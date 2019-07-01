В Калининграде защитники Двухъярусного моста вывесили на нем баннер

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-01T11:30:06+03:00

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В минувшие выходные в Калининграде прошла акция в защиту Двухъярусного моста, организованная общественниками, выступающими против сноса объекта культурного наследия. Приехавшие на велосипедах защитники переправы вывесили баннер со слоганом "Право на мост".

- В связи с тем, что в последнее время чиновники активно говорят о сносе объекта исторического наследия - Двухъярусного моста, мы, представители велодвижения Калининграда выступаем за его сохранение и использование в современных, изменяющихся городских условиях как пешеходный и велосипедный, - сообщили «Комсомолке» организаторы акции.

По мнению активистов, мост необходимо сохранить «как памятник нашим соотечественникам, сражавшимся за него в апреле 1945, как символ силы духа тех, кто в тяжелейших условиях конца 50-х середины 60-х годов восстанавливал наш город и сумел создать инженерный механизм, действующих до сих пор».

Организаторы акции добавляют, что Двухъярусный мост - единственная на сегодняшний день вертикально-подъемная переправа в России.

ИСТОЧНИК KP.RU