Под Правдинском «Митсубиси» врезался в дерево, водитель в больнице
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Правдинском районе в воскресенье, 30 июня, произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на автодороге «Правдинск-Темкино-граница Республики Польша». 49-летний водитель «Митсубиси» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU