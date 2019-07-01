Под Правдинском «Митсубиси» врезался в дерево, водитель в больнице

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-01T11:31:27+03:00

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В Правдинском районе в воскресенье, 30 июня, произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на автодороге «Правдинск-Темкино-граница Республики Польша». 49-летний водитель «Митсубиси» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU