В Калининграде заработала школа для одаренных детей, сегодня – бесплатный концерт

СЕГОДНЯ 11:39 2019-07-01T11:39:34+03:00

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До 5 июля в Калининграде проходит Летняя школа для 70 одаренных детей и преподавателей. Организовала обучение Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени Чайковского (ЦМШ) и филиал ЦМШ «Балтийский».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в программу школы входят мастер-классы от лучших педагогов по специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, кларнет, цикл занятий по сольфеджио с учащимися детских музыкальных школ и школ искусств.

Проходят круглые столы с преподавателями.

Занятия проводятся в открытом режиме для всех желающих посмотреть методы работы с юными музыкантами. Место проведения мероприятия: г.Калининград, ул. Огарева, дом 22, школа им. Глиэра.

Концерт участников Летней школы состоится 1 июля в 13:15 в зале музыкальной школы имени Глиэра. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU